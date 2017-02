Dutch Open Darts Assen: We willen zo groot mogelijk worden

DARTS - Nu De Bonte Wever in Assen gaat uitbreiden, kunnen de organisatoren van de Dutch Open Darts niet wachten om ook het dartstoernooi mee te laten groeien.

"Wij hebben natuurlijk al lang gesprekken gevoerd met De Bonte Wever over de toekomst. En wij zijn heel blij dat zij gaan uitbreiden", zegt Paul Engelbertink namens de organisatie van het grootste dartstoernooi ter wereld.



"We willen zoveel deelnemers hebben als we kunnen herbergen. We zijn hier elk jaar iets gegroeid en we zitten nu redelijk strak in ons jasje. Als hier uitgebreid wordt, gaan we nog meer reclame maken in de regio. En waar de grens ligt, dat durf ik nou nog niet te zeggen", verklaart Engelbertink.



Uitbreidingsplannen

Eind april maakte De Bonte Wever bekend dat er 78 nieuwe hotelkamers worden gebouwd. Ook komen er twee nieuwe restaurants bij, een lobby, Grand Café, recreatieruimte, een nieuwe entree, een multifunctionele congres- en evenementenlocatie en meerdere vergaderzalen. De uitbreiding gaat 11 miljoen kosten en moet in het najaar klaar zijn.

