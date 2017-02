Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

ASSEN - Heeft u al plannen voor het weekend? Er is weer van alles te doen in onze provincie. Hier vindt u een aantal tips op een rij.

In de Bonte Wever wordt nog het hele weekend de Dutch Open Darts gespeeld. De Dutch Open is met vijfduizend deelnemers het grootste darttoernooi van Europa. De 26-jarige Danny Noppert uit Joure is een van de favorieten voor de titel , net als de Brit Martin Adams. Geen zin om naar Assen te komen, maar toch de finales volgen? Dat kan zondagmiddag vanaf 12.25 uur live op TV Drenthe.In de TT Hall is Assen wordt dit weekend de Kampeer- Fiets- en Wandelbeurs gehouden. Er zijn ongeveer honderd stands met informatie over vakantiebestemmingen, actieve vakanties, campings, kampeerartikelen, gps-gadgets, fiets- en wandelroutes. Verder staan er ondernemers met campers, (voor)tenten, outdoor- en fietskleding en wandelschoenen. De beurs duurt beide dagen van 10 tot 17 uur.Nog nooit een kijkje genomen in het Toon Hermans Huis Drenthe in Hoogeveen? Dat kan zaterdag, want tussen 13.00 uur en 16.00 uur is het open huis. Het Toon Hermans Huis is een inloophuis voor mensen die op wat voor manier dan ook met kanker in aanraking zijn gekomen. Sinds oktober is het gevestigd in Het Klooster aan de Brinkstraat in Hoogeveen.Uitgaansgelegenheid Afslag 30 in Beilen wordt zaterdagavond omgebouwd tot een heuse vechtsportarena waar het publiek kan genieten van vechtsportgala It's time to rumble . De bekende kickbokser Erwin Van de Beld uit Hoogeveen vecht de hoofdpartij tegen niemand minder dan Robin 'The king of the ring' Ciric uit Drachten. Verder doen meerdere regionale vechters mee. Het gala, dat om 18.00 begint, belooft een waar spektakel te worden.In 't Haolerhoes in Hooghalen kunnen zaterdagavond de voetjes van de vloer tijdens de Bringing back the 80's party. Het is een discoparty voor alle leeftijden. DJ Rolf draait alle muziek vanaf vinyl. Het feest begint om 21.00 uur, entree is 5 euro.In Exloo wordt zondag voor de 19e keer de Schutrups Wandeldag gehouden. Jaarlijks doen meer dan duizend wandelaars mee. Die kunnen kiezen uit vier wandelroutes, van een eenvoudige wandeltocht van vijf kilometer tot meer uitdagende wandelingen van 10, 15 of 25 kilometer. Inschrijven kan nog tussen 8.30 en 14.00 bij Schutrups Schoenen.In de kerk van Odoorn staat zondagmiddag Elvis Presley centraal. Albert Hoekstra zingt nummers van the king of rock and roll. Ook worden er gedichten en verhalen voorgelezen over de legendarische artiest die in 1977 overleed.Tussen Hooghalen, Amen, Grolloo, Schoonloo en Elp ligt een 5000 hectare groot aaneengesloten natuurgebied met bossen, heidevelden, vennen, stuifzand en beekdalen. Dit 'Hart van Drenthe' wordt momenteel omgevormd tot een nieuwe wildernis, waarin de natuur meer ruimte krijgt om haar eigen gang te gaan. Zondagochtend om 10 uur kunt u met een gids van Nationaal Park Drentsche Aa op excursie in het gebied om de nieuwe wildernis in Drenthe te beleven.Zondagmiddag treedt Lefthand Freddy met zijn muzikale theaterprogramma Blues & Stories op in Theater Hofpoort. Een programma vol anekdotes, onthullingen en uiteraard veel muziek. Om de middag passend af te sluiten wordt na afloop een bierproeverij gehouden in Café Restaurant Candia en kunt u er onbeperkt spareribs en chicken wings van de barbecue eten met friet.