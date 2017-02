Huis vol rook na kelderbrand Klazienaveen

De brand is vermoedelijk ontstaan door slijpwerkzaamheden (foto: Persbureau Meter) De hele woning stond vol met rook (foto: Persbureau Meter)

KLAZIENAVEEN - De kelderruimte van een woning aan de Brugstraat in Klazienaveen heeft vrijdagavond korte tijd in brand gestaan.

De brandweer had het vuur snel onder controle. De brand is vermoedelijk ontstaan door slijpwerkzaamheden. De hele woning stond vol met rook. Ook de woning van de buren werd door de brandweer gecontroleerd.



Er is niemand gewond geraakt. In de kelder ontstond brandschade, in de woning rookschade.