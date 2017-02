Bannink breekt de ban voor FC Emmen

VOETBAL - FC Emmen boekte eindelijk weer een overwinning. FC Volendam, de nummer 3 in de Jupiler League, werd met 3-1verslagen. De laatste zege van de Drenten dateerde van 25 november toen Achilles'29 in Groesbeek werd verslagen.

Door de zege kroop Emmen dichterbij de nummer 11 in de stand (belangrijk voor de play-offs): RKC. Het verschil met de ploeg uit Waalwijk is één punt.Man van de wedstrijd was, zonder twijfel, Alexander Bannink. De 'verloren zoon', die de rest van het seizoen wordt gehuurd van De Graafschap, nam de Drentse club bij de hand. Voor rust zorgde hij met twee assists voor de treffers van Gersom Klok en Frank Olijve. Bert Steltenpool bracht de spanning dertien minuten voor tijd terug, maar Cas Peters zorgde vanuit een strafschop voor de 3-1.FC Emmen, met Deniz Aslan voor het eerst in de basis, speelde een uitstekende eerste helft tegen de ploeg die de laatste negen competitieduels niet verloor. In de 17e minuut kwam de thuisclub op 1-0 door middenvelder Gersom Klok die via de vingertoppen van Volendam-doelman Hobie Verhulst raak schoot. Het was voor Klok de tweede treffer in het betaalde voetbal. De eerste maakte hij in het seizoen 2009/2010 in dienst van Veendam. Vijf minuten voor rust kwam Emmen op 2-0. Frank Olijve was de doelpuntenmaker en weer was Bannink de aangever. De 2-0 voorsprong was dik verdiend. FC Volendam werd in de eerste 45 minuten niet één keer gevaarlijk.In de tweede helft veranderde het spelbeeld. FC Emmen liep te ver achteruit en er kwamen kansen voor Volendam. Kansen kwamen er, vooral voor Dennis van der Heijden maar de 2-1 viel pas dertien minuten voor tijd. Bert Steltenpool mocht vrijwel ongehinderd inkoppen. Het leek nog even spannend te worden. Leek, want drie minuten voor tijd kreeg FC Emmen een strafschop die beheerst werd ingeschoten door de man op wie de overtreding werd gemaakt: Cas Peters.