28 partijen doen mee aan verkiezingen

De Drentse kandidaten die verkiesbaar zijn, zijn verdeeld over een aantal partijen (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - Aan de verkiezingen op 15 maart mogen 28 partijen meedoen. Daarvan doen er 16 mee in alle kieskringen. Dat maakte de Kiesraad vanavond bekend.

Van de 31 partijen die zich maandag hadden aangemeld, zijn er drie afgevallen: Trots op Nederland, de Vrouwenpartij en Respect. Zij voldeden de waarborgsom niet.



Drentse kandidaten

De Drentse kandidaten die verkiesbaar zijn, zijn verdeeld over een aantal partijen, zoals bijvoorbeeld Harm brouwer uit Eelderwolde, die op nummer 31 staat voor de PvdA, en het Asser raadslid Cindy Vorselman staat op plaats 42 van die partij.



Bij partij 50Plus staat Jan Fonhof uit Weerdinge op nummer 15. De Ondernemerspartij levert drie Drentenaren op: Jos van den Berg uit Gieterveen staat op 5, Harry Reitsma uit Assen op 12 gevolgd door Dennis Wood uit Assen op nummer 13.



De nieuwe partij Nieuwe Wegen presenteert twee Meppelers op de lijst: Kees van Leeuwen op nummer 7 en Erik van Eldik op 18. Ook GroenLinks komt met twee Meppelers: Hans Kuipers en Wim-Jan Renkema staan respectievelijk op de 15de en 26ste plaats.



Bij het CDA staat Tweede Kamerlid Agnes Mulder uit Assen op plek dertien, en VVD'er Erik Ziengs uit Assen staat 23ste op de lijst van zijn partij.



Naoorlogs record

Bij de vorige verkiezingen in 2012 deden 21 partijen mee. Als alle 28 partijen meedoen, evenaren de komende verkiezingen die van 1971 en 1981. Dat was een naoorlogs record. Bij de verkiezingen van 1922 waren er 53 partijen.