Bannink: De Graafschap had me goed kunnen gebruiken

VOETBAL - Alexander Bannink stond na afloop van zijn eerste wedstrijd voor FC Emmen tegen FC Volendam breeduit lachend voor de camera van RTV Drenthe Sport. "Het is heerlijk om weer eens te winnen", aldus de huurling van De Graafschap.

Bannink breekt de ban voor FC Emmen

Met twee assists had de aanvallende middenvelder meteen een groot aandeel in de zege van de Drentse club. Het was voor Emmen de eerste overwinning sinds 25 november, toen Achilles'29 werd verslagen.De 'verloren zoon' verruilde twee seizoenen geleden FC Emmen voor een avontuur bij De Graafschap. Het werd niet de stap die hij vooraf gehoopt had. Na de degradatie uit de eredivisie en een langdurige blessure volgde een half jaar sportieve ellende in de Jupiler League. Op het moment dat hij De Graafschap verliet, afgelopen dinsdag, bivakkeerde de club uit Doetinchem op de 18e plaats in de Jupiler League. Na de 4-1 nederlaag van vrijdagavond bij VVV nemen de zorgen alleen maar toe bij de Superboeren. "Ik hoorde net dat ze weer hebben verloren. Niet best", aldus Bannink.Eigenlijk is het best opmerkelijk dat de beste man bij FC Emmen gisteravond mocht vertrekken bij De Graafschap. Bannink: "Ja, misschien wel ja. Wat moet ik erop zeggen? Ik denk dat ze me daar goed hadden kunnen gebruiken."Bannink hield het vijf kwartier vol tijdens zijn rentree, waarna hij onder luid applaus werd gewisseld. "In de tweede helft was de pijp aardig leeg. Ik denk dat dat kwam doordat ik ontzettend veel energie heb gelegd in de eerste 45 minuten. Ik wilde dolgraag. Er stond natuurlijk ook best wel wat druk op en bovendien wilde ik me ook laten zien. In de eerste helft lukte dat goed, ik speelde heerlijk. Nu is het zaak om dat vast te houden. Daar heb ik het volste vertrouwen in. Ik moet gewoon van wedstrijd naar wedstrijd leven, dat heb ik inmiddels wel geleerd. In twee jaar tijd ben ik een stuk volwassener geworden."