Risico op brand bij cv-ketels van Nefit

Monteurs vervangen de onderdelen (foto: ANP/Koen van Weel)

ASSEN - Nefit waarschuwt voor brandgevaar bij een verschillende types cv-ketels die zijn geproduceerd van 2006 tot en met 2009. Gebruikers worden opgeroepen om de branders te vervangen.

Het gaat om de types Nefit TopLine, TopLine Compact of Nefit TopLine AquaPower (Plus).



Volgens Nefit is al in 2009 vastgesteld dat de originele brander niet altijd voldoende kan worden afgesloten. Daardoor kunnen onderdelen gaan smelten en bestaat er risico op brand.



Een deel van deze branders is al vervangen. Nefit roept nu ook de resterende originele branders terug en heeft installateurs op de hoogte gebracht van de kosteloze vervanging.