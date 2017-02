Overlastgever in beeld na vondst injectienaalden bij school Aalden

AALDEN - Op een parkeerterrein bij basisschool De Anwende in Aalden zijn gisteren bebloede zakdoekjes en dopjes mogelijk van injectienaalden gevonden. Dat meldt de directeur van de school in een brief aan ouders.

Vorige week en eerder deze week werden achter de school al injectienaalden gevonden. Ook toen werden ouders van de leerlingen per brief op de hoogte gebracht van de vondst.Directeur Jo Selhorst schrijft in de brief dat er gistermiddag na schooltijd een auto met een buitenlands kenteken is weggestuurd van de parkeerplaats achter de school. De gesignaleerde auto en inzittenden zouden al bekend zijn bij de politie.Politiewoordvoerder Ramona Venema bevestigt dat de politie iemand op het oog heeft die mogelijk verantwoordelijk is voor het achterlaten van de injectienaalden. "De wijkagent zal binnenkort met deze persoon in gesprek gaan."Of de achtergelaten naalden van een drugsgebruiker zijn, dat kan de politiewoordvoerder niet zeggen. "Dat is wel het eerste vermoeden dat ontstaat, maar onderzoek moet uitwijzen of het hier inderdaad om drugsgebruik gaat", aldus Ramona Venema. "In ieder geval is het natuurlijk niet de bedoeling dat injectienaalden rondzwerven bij een school en daarom neemt de politie actie. Dit zorgt voor een hoop onrust bij ouders."De schooldirecteur van De Anwende sluit zijn brief aan de ouders af met: "We gaan er van uit dat er binnenkort een eind komt aan deze bijzonder vervelende voorvallen rond onze school."