Puntloos NKVV neemt per direct afscheid van trainer

Erik Eefting

VOETBAL - Het bestuur van NKVV en Erik Eefting hebben in goed overleg besloten om per direct de samenwerking te beëindigen. Eefting had aan het bestuur en de selectie al aangegeven om NKVV aan het eind van dit seizoen te verlaten.

NKVV staat na 12 duels puntloos onderaan in de zaterdag 4e klasse D.

Wilbert Arends

Om iedere mogelijkheid te kunnen benutten ook in het seizoen 2017/2018 vierde klasse te kunnen spelen heeft het bestuur na een aantal gesprekken met Eefting besloten een andere weg in te slaan en wel per direct. Wilbert Arends zal het seizoen als interim-trainer afronden bij NKVV.