Lefier stelt renovatie woningen Meerveld Emmen uit

EMMEN - De renovatie van een kleine honderd woningen aan het Meerveld in Emmen wordt een steeds groter hoofdpijndossier voor Lefier. De woningcorporatie laat in een brief aan bewoners weten dat de hele aanpak flinke vertraging oploopt.

In 2012 kondigde Lefier de renovatieplannen, maar bewoners waren het niet eens met de keuze voor isolatiekorrels in plaats van isolatieschuim onder de daken. Uiteindelijk zijn de woningen aangepast, maar die renovatie bleek mislukt. De aanpassingen leverden niet de beloofde energiebesparing op. Bewoners maakten hun ongenoegen met spandoeken kenbaar. Vorig jaar compenseerde Lefier de bewoners voor de mislukte renovatie en nam een andere aannemer in de arm om de problemen met de daken en gevels op te lossen. De nieuwe renovatie had in januari moeten beginnen, maar de woningcorporatie, en daardoor ook de bewoners van het Meerveld, hebben een nieuwe tegenslag te verwerken.In de brief aan de bewoners schrijft Lefier dat de kosten voor de renovatie van de daken veel hoger uitvallen dan verwacht. Bovendien moet er nog onderzoek worden gedaan naar de mogelijke aanwezigheid van beschermde vogels of vleermuizen, voordat de werkzaamheden verder kunnen gaan.Volgens Lefier moet er intern een nieuw besluit worden genomen over de kosten. De woningcorporatie onderzoekt twee mogelijkheden voor de huizen aan het Meerveld: of het plaatsen van een geheel nieuw dak of een nieuw dakbeschot en isolatieplaat over het bestaande dakbeschot plaatsen.Lefier gaat er vanuit dat de werkzaamheden nog wel dit jaar beginnen. Maar mochten er beschermde vleermuizen of vogels gevonden in de woningen, dan mogen er zeker een jaar geen werkzaamheden worden uitgevoerd en loopt het project nog meer vertraging op.Woningcorporatie Lefier laat weten dat er in het voorjaar een bewonersavond wordt gepland om de bewoners bij te praten.