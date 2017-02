Veertig nestkasten opgehangen in strijd tegen eikenprocessierups

HOOGEVEEN - In Hoogeveen zijn vandaag veertig nestkasten opgehangen. Natuurorganisatie IVN hoopt daarmee veel koolmezen te lokken, een natuurlijke vijand van de eikenprocessierups.

Deze rups kan voor veel overlast zorgen. De brandharen van de rups zijn schadelijk voor mens en dier. De haren veroorzaken huiduitslag, zwellingen, rode ogen en jeuk.IVN heeft de veertig nestkasten opgehangen aan de Krakeelsedijk, langs het fietspad. Wethouder Jan Steenbergen van de gemeente Hoogeveen had de eer om het eerste kastje aan een boom vast te spijkeren.Volgens het IVN komen er in en om Hoogeveen uiteindelijk tweehonderd nestkastjes te hangen. De gemeente Emmen maakte vorig jaar ook gebruik van deze aanpak om de eikenprocessierups te bestrijden. Daar werden 120 nestkasten opgehangen voor koolmezen.Jan Mager van het IVN in Hoogeveen is hoopvol over de aanpak: "Binnen twintig minuten waren de eerste koolmezen de nestkastjes al aan het inspecteren".De nestkasten zijn gemaakt door cliënten van tbs-kliniek Veldzicht in Balkbrug.