Toon Hermans Huis in Hoogeveen wil meer bezoekers

Het Toon Hermans Huis in Hoogeveen (foto: Andries Ophof / RTV Drenthe) Ook donaties zijn welkom (foto: Andries Ophof / RTV Drenthe)

HOOGEVEEN - Het Toon Hermans Huis in Hoogeveen is er voor mensen met kanker en hun familie. Gewoon om er over te praten en als steun. Maar de drempel om als patiënt of familie naar binnen te lopen, blijkt groot te zijn.

Vandaag is het wereldkankerdag. Een dag waarop stil wordt gestaan bij deze ziekte en iedereen die te maken heeft met kanker. Al jaren een moment voor het Toon Hermans Huis in Hoogeveen om de deuren open te zetten. Deze keer voor het eerst in het nieuwe onderkomen in Het Klooster in Hoogeveen.



Meer bezoekers

Volgens coördinator Anne Marie Beitler zijn er gemiddeld zo'n honderd bezoekers per week in het huis. Allemaal om onderling ervaringen uit te wisselen. Maar ook om te ontspannen met activiteiten als bijvoorbeeld yoga. "We streven er naar om tenminste het dubbele aantal te bereiken."



Bezoekers van het huis vinden de stap om naar binnen te gaan moeilijk. Boukje van der Ploeg is één van hen. "Je wil ook niet aan iedereen in Hoogeveen vertellen dat je kanker hebt. Dus zeg je liever niks". Niek Gremmen verloor zijn vrouw aan kanker. Hij werd door iemand anders meegenomen naar het huis. "Dat is mijn geluk geweest."



Een luisterend oor

Beide zijn nu lid van een koor van allemaal lotgenoten. Vandaag treden ze op tijdens de open dag. Coördinator Anne Marie Beitler hoopt dat een dag als vandaag bijdraagt aan het begrip voor patiënten en familieleden en het feit dat de vrijwilligers van het Toon Hermans Huis kunnen helpen met verwerking en acceptatie van kanker.

Door: Andries Ophof Correctie melden