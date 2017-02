Fiets4daagse verkiest Maatschap Burgsteden in Een tot beste beleefpost

Jan Broertjes (l), voorzitter van de Drentse Fiets4daagse, reikt de prijs uit (foto: Drentse Fiets4daagse)

EEN - Maatschap Burgsteden in Een mag zich 'Beleefpost van het jaar' noemen.

Tijdens de Drentse Fiets4daagse moeten deelnemers op hun route langs verschillende beleefposten. Daar halen ze hun stempels en bij deze posten kunnen de fietsers aan verschillende activiteiten meedoen.



Gastvrijheid en diversiteit

De beleefposten dingen ieder jaar weer mee naar de titel 'Beleefpost van het jaar'. Tijdens de Fiets-, Wandel, en Kampeerbeurs in de TT Hall in Assen is bekendgemaakt dat Maatschap Burgsteden zich de winnaar van 2016 mag noemen.



Maatschap Burgsteden wordt door de jury geroemd om de 'geweldig gastvrije sfeer'. Verder werden er diverse activiteiten aangeboden en werd de rondleiding binnen het bedrijf als zeer informatief ervaren. Een groot pluspunt was dat de deelnemers hun weg konden vervolgen dwars door de schuur van het bedrijf.



Overige genomineerden

Beleefposten die ook meedongen naar de titel waren de Zweelermarkt in Zweeloo, De Karstenhoeve in Ruinerwold, Stichting Arboretum in Assen, Maatschap Oenema in Wapse en Theetuin de Stobbe in Dalerpeel.