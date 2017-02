Tweeduizend handtekeningen tegen gaswinning Marsdijk

ASSEN - Bewoners van de wijk Marsdijk in Assen zeggen massaal 'nee' tegen gaswinning onder de wijk. De afgelopen weken zijn zo'n tweeduizend handtekeningen gezet.

Vandaag was is het de laatste dag dat bewoners hun krabbel kunnen zetten."Als je niets doet, weet je zeker dat het niet helpt." zegt één van de mensen die vandaag langskomt om zijn handtekening te zetten. "Ik kom uit de buurt van Slochteren dus ik weet wat de gaswinning kan veroorzaken." zegt een ander.De werkgroep Stop Gaswinning Marsdijk Nu heeft er voor gekozen om in het wijkcentrum te gaan staan en niet langs de deuren te gaan. Volgens de leden komen mensen nu bewust langs, en wordt niet klakkeloos een handtekening gezet. Die boodschap wil de werkgroep meegeven aan minister Henk Kamp van Economische Zaken als de handtekeningen worden overhandigd.Gerrit Eerland van de werkgroep is blij met de tweeduizend handtekeningen. Hij wil de handtekeningen het liefst zelf aan de minister overhandigen. Wanneer dat gaat gebeuren, is nog niet duidelijk.