Carbage Run-team uit Noord-Brabant haalt geld op voor stichting in Westerbork

Dit team uit Noord-Brabant zamelt geld in voor Stichting kind en hulphond uit Westerbork (foto: Ineke Kemper / RTV Drenthe)

WESTERBORK - In Westerbork werd vandaag een mini-meeting gehouden met deelnemers van de Carbage Run. Dat is een race met oude barrels door Scandinavië.

De Carbage Run start maandag.



Stichting kind en hulphond Westerbork

Een team uit Noord-Brabant heeft een Drents goed doel gekoppeld aan hun deelname aan de Carbage Run. Zij zamelen namelijk geld in voor Stichting kind en hulphond uit Westerbork. "We hebben voor deze stichting gekozen, omdat we dan weten wat er met het geld gebeurt, en ze doen hartstikke goed werk." zegt deelnemer Henk Bouman.



Nieuwe hulphond

Het geld wordt gebruikt om een nieuw team op te leiden. Deze zomer zal waarschijnlijk een pup van acht weken oud bij een gezin met een 8-jarig lichamelijk gehandicapt meisje worden geplaatst. Het gezin gaat dan aan de slag met de hulphond en een trainer zodat de hond het gezin en het meisje kan helpen met de dagelijkse dingen.



"Dat betekent voor zo'n gezin heel veel," vertelt Martine Stadman van de stichting. "Uiteindelijk kan het meisje zichzelf daardoor redden en zelfstandig worden. Maar ook voor de rest van het gezin zorgt de hond voor afleiding."



Duur

Het opleiden van een hulphond is erg duur. Volgens Stadman wordt een hulphond voor een volwassene vergoed door de verzekering, bij kinderen moeten mensen zelf betalen. Het geld is daarom erg welkom.



Ondanks dat de mannen uit Noord-Brabant vandaag al een cheque overhandigen gaat het inzamelen tijdens de race in Scandinavië gewoon door. "We hopen uiteindelijk vijfduizend euro op te halen."

