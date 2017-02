Prima weekend HZVV, Drenthina verliest opnieuw

HZVV op weg naar het kampioenschap (foto: HZVV)

VOETBAL - In de eerste klasse E deden het Hoogeveense HZVV en het Emmer Drenthina wat je gezien de stand op de ranglijst van ze mocht verwachten. Koploper HZVV won met 0-3 van laagvlieger Balk en zag de voorsprong op nummer twee d' Olde Veste '54 groter worden. Rode lantaarndrager Drenthina verloor met 0-2 van Omlandia.

Balk - HZVV 0-3

De 0-1 voor HZVV kwam voort uit een penalty van Frank Strijker na een handsbal in het strafschopgebied. Balk moest daarna met tien man verder, maar wist het de Hoogeveners nog wel lastig te maken. In de tweede helft wist HZVV de score naar 0-3 te tillen. Eerst was Arjan Akkerman trefzeker en daarna maakte Frank Strijker een Panenka-penalty nadat Marlon Luchtenberg in het strafschopgebied werd neergehaald. Nummer twee d'Olde Veste '54 speelde gelijk tegen Leeuwarder Zwaluwen (2-2) en daardoor bedraagt de voorsprong van HZVV nu vijf punten.



Drenthina - Omlandia 0-2

Rode lantaarndrager Drenthina verloor met 0-2 van Omlandia, de nummer negen van de ranglijst. Thom Alders werkte na zes minuten de bal in het eigen doel en twintig minuten later was Jan Oosterbeek namens de Groningers verantwoordelijk voor de 0-2. Door het gelijkspel van Leeuwarder Zwaluwen tegen d'Olde Veste '54 staat Drenthina nu drie punten achter de Friezen.