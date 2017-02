DZOH knokt zich op valreep naar thuiswinst

VOETBAL - DZOH heeft een zwaarbevochten overwinning geboekt in de thuiswedstrijd tegen Pelikaan S. De ploeg van trainer Martin Drent verzekerde zich dankzij een late strafschop van de volle buit: 3-2.

Het bij vlagen harde duel tussen DZOH en Pelikaan S was een heuse topper in de 2e klasse J. De Emmenaren stonden vijfde, de Groningse tegenstander was de nummer drie van de ranglijst.DZOH schoot op het moeizaam bespeelbare veld uitstekend uit de startblokken. Bjorn Blink kopte enkele minuten na het eerste fluitsignaal de 1-0 binnen uit een hoekschop. De thuisploeg wist die voorsprong in de eerste helft niet vast te houden. Wim van Bavel maakte, eveneens uit een corner, de gelijkmaker.Ruim tien minuten na rust nam Pelikaan S zelfs de leiding. Aanvoerder Danny Holband tekende voor de 1-2. In het laatste kwartier stelde het hardwerkende DZOH toch orde op zaken. Ruud Klingenberg scoorde uit de draai en Roy Stroeve legde vanaf de penaltystip de eindstand vast.Door de knappe zege stijgt DZOH naar de derde plek in de door Groningen VV aangevoerde klasse. De achterstand op nummer twee Noordscheschut is drie punten. DZOH speelde wel een wedstrijd minder.