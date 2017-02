Showband uit Assen heeft nieuw onderkomen gevonden

ASSEN - De Mercurius Marching-/Showband uit Assen kan weer repeteren. De band heeft een nieuw onderkomen gevonden in een gymzaal aan de Vredeveldseweg in Assen.

Dat laat Gerrit Bijvank van de showband aan RTV Drenthe weten.Volgens Bijvank is het nog wel even afwachten hoelang de band hier kan blijven spelen."Ook dit is een pand van de gemeente. Er zit nog geen nieuwe bestemming op deze locatie, maar bij de gemeente weet je het nooit."Daarmee doelt Bijvank op de vorige oefenruimte van de band. Dat was een anti-kraakpand aan de Philipsweg in Assen, ook van de gemeente. De band moest daar na een halfjaar alweer de biezen pakken.Het is moeilijk voor de band om een geschikte locatie voor lange duur te vinden. Zo mocht de showband afgelopen zomer niet langer meer oefenen op sportpark De Hoogspanning in de Asser wijk Kloosterveen. Een omwonende klaagde over geluidsoverlast.