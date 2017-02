Vreugdenhil voor twee jaar naar AB Vakwerk

Frank Vreugdenhil met Aebe Aalberts van AB Vakwerk

MARATHONSCHAATSEN - Frank Vreugdenhil uit Eldersloo verruilt na dit seizoen zijn huidige ploeg Okay Fashion & Jeans voor de AB Vakwerk-formatie van coach Roy Boeve.

De 32-jarige Drent, die woensdag nog tweede werd tijdens de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee, tekende een contract voor twee jaar. "Ik heb onder Edward van Dijk zes mooie jaren gehad. Mijn gevoel zei dat ik nu nog de kans had om een mooie stap te maken", zo licht Vreugdenhil zijn overstap toe.



Coach Roy Boeve is blij met de nieuwe aanwinst: "Met AB Vakwerk hebben we het afgelopen jaar grote stappen gezet, maar we komen nog net iets te kort. De ploeg mist een echt stuur, iemand die de lijnen kan uitzetten in de koers. Ik denk dat we met Frank een ervaren leider hebben binnengehaald.”