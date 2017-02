Hurry Up-trainer Vlijm over toekomst: "Niet nog zo'n seizoen"

Martin Vlijm roept al lange tijd om versterking (archieffoto RTV Drenthe)

HANDBAL - Hurry Up staat met nog vijf wedstrijden in de BENE-League op de zevende plaats en maakt zich dus op voor de strijd om het Nederlandse kampioenschap.

Volgend seizoen moet dat anders, zo benadrukte voorzitter Ron Haandrikman deze week. Hurry Up moet namelijk bij de top drie van de BENE-League gaan horen en daarvoor wil de club in de buidel tasten. "Niet nog zo'n seizoen", reageert Hurry Up-coach Martin Vlijm op de plannen.



Vlijm heeft al sinds zijn aantreden deze zomer te maken met een smalle selectie en heeft regelmatig om versterking geroepen. "Voor dit seizoen komen deze plannen wel wat laat, ja. We zijn dit jaar een potentieel top vier team in de BENE-League. We handballen op hoog niveau, maar door de smalle selectie en de tegenslagen staan we nu zevende. Dat is jammer, want het is onnodig. Als we gelijk met twaalf of veertien man waren begonnen had het er veel zonniger uitgezien.”



Om zo'n doelstelling te kunnen realiseren zijn nieuwe spelers nodig en daarmee dus geld, terwijl hoofdsponsor JMS er na dit seizoen mee stopt. Op de vraag of Hurry Up de beloften wel kan nakomen, antwoordt Vlijm: "Je moet eerst een goed plan hebben en dat hebben we nu. Van daaruit moeten we kijken wat het kostenplaatje is en de spelers moeten bereid zijn om veel tijd in de sport te steken. Je bent afhankelijk van geld en de club is druk bezig met het zoeken van nieuwe sponsors. Dinsdagavond hebben we een sponsoravond en dan gaan we ons verhaal doen", aldus Vlijm, die binnen de club ook met talenten aan de slag moet gaan.



'Nog zo'n seizoen is niet interessant'

Vlijm, die door Aalsmeer via WhatsApp benaderd was voor de functie van hoofdcoach, gaat ervan uit dat hij ook komend seizoen in Zwartemeer langs de lijn staat. "Normaal gesproken wel, maar als dit plan niet doorgaat heeft het allemaal weinig nut. Nog zo’n seizoen is niet interessant, ook niet voor de club."



Om straks in de Nederlandse kampioenspoule plaatsing voor de BENE-League af te dwingen trok Hurry Up al de Bosniër Almir Balas aan. De club is momenteel ook dichtbij een akkoord met de Duitse linkeropbouwer Joel Huesmann, die nog moet worden vrijgegeven door Wölfe Nordrhein, dat uitkomt in de derde Bundesliga. Hurry Up speelt zaterdagavond de uitwedstrijd tegen Lions, de nummer vier van de ranglijst.