Europa keurt fosfaatplan goed: uitzonderingspositie voor melkveehouders blijft

ASSEN - De Europese Commissie in Brussel heeft het plan van de Nederlandse regering om het teveel aan mest terug te dringen geaccepteerd.

Als de Nederlandse boeren zich aan de limiet weten te houden, behouden ze dit jaar de soepele mestregels die de EU hun al jaren gunt.Ook valt er weer te praten over het behoud van de uitzonderingspositie voor de jaren erna, zegt staatssecretaris Martijn van Dam van Landbouw. Nederlandse boeren mogen daardoor meer mest blijven uitrijden dan hun collega's in andere EU-lidstaten.Aan de instemming van de Europese Commissie gingen lange onderhandelingen vooraf.Sinds het melkquotum er in 2015 af ging, waardoor boeren onbeperkt melk mogen produceren, nam het mestoverschot snel toe en werd de Europese limiet flink overschreden.Staatssecretaris Van Dam sprak daarom eind vorig jaar met de boeren af dat zij hun veestapel in moeten krimpen. Ook de zuivelsector en veevoerfabrikanten dragen een steentje bij. Die laatsten leveren bijvoorbeeld in het vervolg voer dat minder fosfaat bevat.Verschillende brancheorganisaties, waaronder LTO, zijn tevreden met de gemaakte afspraken. Volgens LTO maken ze de weg vrij om met een schone lei te kunnen onderhandelen over de Nederlandse uitzonderingspositie voor de jaren die volgen.