Misstap ACV in titelstrijd

VOETBAL - ACV leed op eigen veld een terechte nederlaag tegen middenmoter AZSV. Ondanks een 1--0 voorsprong werd het 2-3. Grote plaag van de Assenaren was Rick Bouwmeester die verantwoordelijk was voor de complete productie van de ploeg uit Aalten.

Door het verlies blijft ACV tweede in de hoofdklasse B. Koploper DOVO versloeg CSV Apeldoorn met 0-3 en heeft nu vijf punten meer dan ACV, maar wel twee duels meer gespeeld.ACV, zonder de geblesseerden Willem de Jong en Guus de Vries en de geschorste Saber Hendriks, werd nauwelijks gevaarlijk en de 1-0 viel eigenlijk uit de lucht. Marcel Seip kopte raak na de eerste goede voorzet van Erik Eleveld. Lang kon het thuispubliek niet van de voorsprong genieten, want nog voordat de speaker zijn fout had gerectificeerd (hij noemde Eleveld in eerste instantie als doelpuntenmaker) lag de 1-1 al in de touwen. Rick Bouwmeester profiteerde van zwak verdedigen aan ACV-zijde.De eerste twee kansen in het tweede bedrijf waren voor ACV. Erik Eleveld en Jonah van der Werf zagen hun poging gekeerd worden door AZSV-doelman Freek Mulder. De derde kans was wel raak, voor AZSV. Een inschattingsfout van Marcel Seip werd genadeloos afgestraft door Bouwmeester. Diezelfde Bouwmeester leek een kwartier voor tijd voor de beslissing te zorgen toen hij alleen af mocht op Wormmeester, de doelman omspeelde en beheerst binnenschoof: 1-3. Maar de spanning kwam tien minuten voor tijd toch nog terug. Een overtreding binnen de zestien op beste ACV'er Haaye Feenstra betekende een strafschop, die onberispelijk werd binnengeschoten door Arjen Hagenauw. Bij de overtreding op Feenstra kreeg AZSV-speler Jonathan Goosen zijn tweede gele kaart en dus had ACV nog tien minuten om de gelijkmaker te produceren tegen tien AZSV'ers. Dat lukte niet, want behoudens een aantal scirmmages kwamen er geen grote kansen meer.