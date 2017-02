Pijnlijke nederlaag Olhaco tegen DIO Bedum

Olhaco tegen DIO Bedum (foto: RTV Drenthe/René Posthuma)

VOLLEYBAL - Olhaco heeft geen revanche kunnen tegen DIO Bedum. Nadat de wedstrijd in Bedum door de DIO met 3-1 werd gewonnen, waren de Groningers ook in Hoogeveen te sterk. Dit keer werd er zelfs met 3-0 gewonnen.

Eerste set: 24-26

Na een nerveus begin van de thuisploeg, nam Olhaco al snel het initiatief in de set. De ploeg van trainer Dennis Luider speelde gedreven en nam een 11-8 voorsprong. Maar een aantal slechte passes bracht DIO weer terug in de set. De Groningers namen een 14-16 voorsprong. In een spannende slotfase kregen beide ploegen kansen op setwinst. Uiteindelijk trokken de gasten aan het langste eind, nadat Olhaco twee setpunten niet wist te benutten.



Tweede set: 20-25

Olhaco had in de tweede set even nodig om de klap van het verlies van de eerste set te verwerken. DIO nam een voorsprong, maar op 16-16 kwam de thuisclub weer naast de Groningers. Olhaco nam zelfs weer de leiding, om deze net zo makkelijk weer uit handen te geven. In de slotfase maakten de Hoogeveners weer te veel fouten.



Derde set: 20-25

Ook in de derde set keek Olhaco snel tegen een achterstand aan, knokte zich weer terug in de set, maar DIO behield steeds een kleine voorsprong. In de slotfase kwam de overwinning van de Bedummers niet meer in gevaar.



Door de nederlaang blijft Olhaco op een degradatieplaats staan. Dit jaar degraderen vier ploegen uit de Topdivisie.

Door: René Posthuma