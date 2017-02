Gemankeerd Hurry-Up stunt tegen landskampioen

HANDBAL - Hurry-Up heeft een bijzondere prestatie geleverd door Lions in Zuid-Limburg te verslaan: 23-28. Coach Vlijm beschikte vijftig minuten lang over één wisselspeler.

Het zou helemaal niets worden, verzekerde Vlijm de luisteraars van Radio Drenthe Sport. Zonder de geblesseerde Litouwers Trainavicius en Bernatavicius werd aangetreden tegen de landskampioen. Na tien minuten voegde ook Katsikis zich aan de lappenmand toe, door bij een verrassende 3-6 voorsprong met een enkelblessure het veld te verlaten.Onbevangen scoorden de oranjehemden er lustig op los, terwijl doelman Hemmes voornamelijk in de eerste helft moeilijk te kloppen was. Met hoekspelers Berendsen en Falke in de opbouwrij en linkshander Mik op de linkerhoek werd bij 9-14 gerust.In de tweede helft kwam Lions rap op gelijke hoogte (19-19). Stoïcijns zette Hurry-up door. Waar de Limburgse thuisploeg fout op fout stapelde, vond de formatie van Vlijm speels het net. Via 20-21 liepen de Zwartemeerders in de laatste minuten van de wedstrijd uit.