Zorgelijke eerste thuisnederlaag E&O

Kippers: "We spelen sinds de winterstop niet goed" (Foto: RTV Drenthe)

HANDBAL - De mannen van E&O zijn in de staart van de reguliere competitie tegen de eerste thuisnederlaag van het seizoen aan gelopen. Lions 2 bleek in Emmen te sterk voor de ploeg van Edwin Kippers: 27-30.

De start van de groen/witten was furieus. Via drie goals van Rick Wielage stond een comfortabele voorsprong op het bord (6-1). In het vervolg kwamen de Limburgers sterk terug tot 10-10.



Kinderlijke fouten

Na rust (13-11) greep E&O de leiding, maar wist niet aan de goede kant van de score te blijven. "We hebben zoveel kinderlijke fouten gemaakt", legt Kippers na het duel uit. "Ook hebben we ons slecht aan de opdracht gehouden. Lions straft dat af. Ze spelen in een offensieve dekking. Als je je niet aan de afspraken houdt, dan kom je kwaliteit tekort."



Tegen de Limburgse opleidingsploeg kon Kippers niet beschikken over rechteropbouwer Toby Trouw. Nieuweling Marko Vidovic uit Kroatië kon niet imponeren. "Hij had moeite met de offensieve dekking", verklaart de oefenmeester uit Hengelo. "Daar is z'n voetenwerk niet goed genoeg voor. We moeten als hele ploeg meer gas kunnen geven."



Tendens

De nederlaag heeft geen gevolgen voor E&O, dat zich vorige week plaatste voor de kampioenspoule. Toch baart het spel van de Emmenaren coach Kippers zorgen. "We spelen sinds de winterstop niet goed. Dat uit zich vandaag in een nederlaag. Als je deze tendens doorzet heb je niet zoveel te zoeken in de play-offs."