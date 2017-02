Fel DOS'46 boekt knappe zege

DOS'46 nadert KZ op een punt (Foto: RTV Drenthe)

KORFBAL - DOS'46 heeft een verrassende overwinning geboekt op het hoger geplaatste KZ. De ploeg uit Nijeveen won verdiend met 23-18.

DOS'46 opende sterk. De ploeg zette vroeg druk op de verdediging van KZ. Het resulteerde in een 5-2 voorsprong, waarbij Harjan Visscher en Loes Blacquière aanvallend belangrijk waren. In de dekking waren de Nijeveners nadrukkelijk op zoek naar het duel, wat in een 16-11 ruststand resulteerde.



Gemiste strafworpen

De tweede helft behield de formatie van Daniël Hulzebosch de voorsprong. De fanatieke speelwijze van de eerste helft eiste zijn tol, maar door vier gemiste strafworpen van Koog Zaandijk werd de thuisploeg in het zadel geholpen.



Door de overwinning mag DOS'46 weer een klein beetje naar boven kijken. Het nadert KZ op één punt in de Korfbal League. Harjan Visscher werd met negen goals topscorer aan kant van de roodhemden.