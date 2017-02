16-jarige Justin van Tergouw dringt door tot slotdag Dutch Open Darts

Justin van Tergouw (foto: RTV Drenthe)

DARTS - Hij is pas 16 jaar, komt uit Utrecht en heet Justin van Tergouw. Vandaag deed hij, als training, mee tussen de grote mannen op de Dutch Open Darts in Assen. Maar de wereldkampioen bij de junioren drong in De Bonte Wever meteen door tot de laatste 64. In totaal gingen vandaag meer dan drieduizend mannen van start in het singletoernooi in Assen.

Kenners noemen hem nu al de nieuwe Michael van Gerwen, maar dat vindt Van Tergouw zelf wat overdreven. "Ik zie het op sites wel vaak staan, maar ik ben er zelf helemaal niet mee bezig. Het is natuurlijk een mooi compliment. Maar vergeleken met Van Gerwen ben ik nog niks natuurlijk. Ik heb nog een lange weg te gaan."



Martin Adams nog in de race

Ook viervoudig winnaar van de Dutch Open Darts Martin Adams overleefde de eerste dag. Net als grote namen als Scott Mitchell, Scott Waites, Darryl Fitton en Ross Mongomery.



Ook Wesley Harms, die tegenwoordig in Assen woont, zit nog in het toernooi. De finalist van vorig jaar, de Fries Danny Noppert, heeft dit jaar de eerste speeldag in Assen niet overleefd. Morgenvroeg gaat het singletoernooi bij de mannen verder.



Lisa Ashton opnieuw in finale

Bij de vrouwen zijn de finalisten al bekend. Net als vorig jaar bereikte Lisa Ashton weer de finale. Vorig jaar won ze de Dutch Open Darts voor het eerst in haar carriere en drie weken geleden werd ze werelkampioene op de Lakeside. Haar tegenstander is Deta Hedman, die de Dutch Open in 2010 al op haar naam schreef.



Finale koppeltoernooi mannen

De finale van het koppeltoernooi van de Dutch Open Darts in Assen is morgen een Brits onderonsje. Mark Mc Geeney en Craig Quinn staan tegenover Scott Mitchell en James Hurrel.



Finale koppeltoernooi vrouwen

De vrouwenfinale van het koppeltoernooi heeft morgen wel een Nederlands tintje. Daarin mogen Aileen de Graaf uit Bunschoten en Sharon Prins uit Zoetermeer hun titel verdedigen. Zij staan tegenover Deta Hedman en Lorraine Winstanley.



Live op TV Drenthe

Alle finales zijn morgenmiddag vanaf 12.25 uur live te volgen op TV Drenthe. Het commentaar wordt verzorgd door Niels Dijkhuizen en Jacques Nieuwlaat.

Door: Karin Mulder Correctie melden