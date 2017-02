Knokkend Sudosa Desto verliest van zichzelf

Sudosa Desto ging met 0-3 ten onder (Foto: RTV Drenthe)

VOLLEYBAL - Sudosa Desto is er niet in geslaagd in eigen huis te winnen van Apollo 8. De Assense formatie verloor met 0-3, maar coach Sikkema vond zijn ploeg het betere van het spel hebben.

Na een matige eerste set (21-25) greep Sudosa Desto in de tweede en derde set nét naast setwinst. Twee keer werd met 23-25 verloren van de tegenstander uit Borne. "Het was een hele goede wedstrijd", vertelt coach Erwin Sikkema na de tijd. "Iedereen is diep teleurgesteld."



Verkeerde rotatie

"We hebben onszelf bestolen", gaat Sikkema verder. "We stonden goed te blokken en lange rally's werden winnend afgesloten. In de derde set stond bij 18-16 de rotatie verkeerd, waardoor de stand werd teruggezet naar 17-17. Toen kwamen we aan het eind tekort. Maar ik vond, ondanks het 0-3 verlies, dat we vandaag de betere ploeg waren."



Het jeugdige Sudosa Desto stevent af op degradatie uit de Topdivisie. Sikkema houdt vertrouwen in zijn dames: "We missen op beslissende momenten ervaren speelsters, die een omslagpunt zien aankomen. Dat heet ervaring en moet je sparen. Als we met dit team drie jaar verder zijn staat er een fantastische ploeg."



Belonen

Ondanks de tegenvallende resultaten gaat in Assen niet de staart tussen de benen. "Het bestuur heeft vertrouwen en het publiek ziet ons knokken. Het is jammer dat de dames niet worden beloond met een overwinning. Als je verliest, denk je dat je niet beter wordt. Maar dat is helemaal niet zo. We moeten het besef hebben dat we groeien."