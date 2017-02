Welkome overwinning Red Giants richting Final Four

Red Giants nadert de gewilde vierde plaats (Foto: RTV Drenthe)

BASKETBAL - Red Giants heeft in de Promotiedivisie de punten in eigen huis gehouden. Tegen The Black Eagles werd het in de slotfase nagels bijten: 80-76.

Met elf punten voorsprong en vier minuten te spelen leek er geen vuiltje aan de lucht voor de Meppelers. "Toen kreeg Rikus ten Napel zijn vierde fout en moest naar de kant", vertelt coach Patrick Koning. "Daardoor kwam Black Eagles heel snel terug tot vier punten."



Final Four

Uiteindelijk werd de bevochten thuiszege op de laagvlieger uit het vuur gesleept. "Ze maakten in de laatste minuut twee technische fouten. Toen herpakten we balbezit. We hebben het daarna goed uitgespeeld", is Koning opgelucht.



Door de zege vindt Red Giants aansluiting bij de top. Plaatsing voor de Final Four ligt in het verschiet. "We hebben het niet meer in eigen hand", besluit de coach van de formatie uit Meppel. "Ploegen die boven ons staan spelen nog tegen elkaar, waardoor er zeker punten verspeeld gaan worden. Wij moeten iedere wedstrijd zien te winnen."



Twee punten

Het verschil met de nummer vier, De Groene Uilen, is twee punten. Er worden nog zeven duels gespeeld in de Promotiedivisie.