Dames E&O hekkensluiter in eredivisie

E&O doet na een aantal goede weken een stapje terug (Foto: RTV Drenthe)

HANDBAL - De dames van E&O hebben in Noord-Holland een nederlaag geleden tegen promovendus VZV: 30-23. Door het verlies en de overwinning van concurrent Kwiek is de formatie van Van der Zanden en Mooi de nieuwe hekkensluiter in de eredivisie.

De jonge ploeg knokte zich knap terug tot 22-21. "Daarna kregen we een aantal opmerkelijke beslissingen tegen", krabt Van der Zanden zich achter het oor. "Geen excuus. Maar dan knakt er iets in de ploeg. Onze cirkelloopster Merel Freriks, vaak goed voor veel doelpunten, werd meermaals afgefloten."



Vrijuit spelen

In het slot liep de thuisploeg uit naar een gat van zeven punten. "Dat zegt me niet zoveel", is de oefenmeester stellig. "De afgelopen weken hebben we vrijuit gespeeld tegen de top-3 en stappen vooruit gezet. Vandaag doen we er weer eentje achteruit. We konden punten pakken, daardoor komt er spanning in de ploeg."



Nacompetitie

Door de zege van concurrent Kwiek op V&L (26-27) is E&O afgedaald naar de laatste plaats in de eredivisie. "Dan hebben we een bonuspunt minder in de nacompetitie", legt Van der Zanden uit. "Dan moeten we écht alles winnen."