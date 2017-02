Bibliotheek Vries heeft nieuw onderkomen

Voor de boeken kunnen inwoners van Vries terecht op een nieuwe locatie (foto: archief RTV Drenthe)

VRIES - De bibliotheek in Vries is verhuisd. Vanaf volgende week is de bieb in het dorp gevestigd aan de Brinkstraat.





De oude bibliotheek in Vries sloot op 20 januari de deuren. De nieuwe locatie wordt op maandag 13 februari officieel geopend.



Vorig jaar dreigde de gemeente Tynaarlo nog te bezuinigen op de bibliotheken in Vries, Eelde en Zuidlaren. Dat Volgens het bestuur van de Stichting Openbare Bibliotheek Tynaarlo is het nieuwe pand een gezellige ontmoetingsplek, waar de inwoners van Vries terecht kunnen voor het lezen en lenen van boeken, maar ook voor informatie en verschillende activiteiten.De oude bibliotheek in Vries sloot op 20 januari de deuren. De nieuwe locatie wordt op maandag 13 februari officieel geopend.Vorig jaar dreigde de gemeente Tynaarlo nog te bezuinigen op de bibliotheken in Vries, Eelde en Zuidlaren. Dat bezuinigingsplan werd uiteindelijk in november uitgesteld tot 2021