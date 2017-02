Politie haalt wegpiraat van A28 bij Staphorst

STAPHORST - Een automobilist heeft gisteren zijn rijbewijs moeten inleveren nadat hij door de politie van de A28 werd geplukt.

De wegpiraat reed ter hoogte van Staphorst met 170 kilometer per uur over de snelweg. Daar geldt een maximumsnelheid van 120 kilometer per uur, meldt RTV Oost Het verkeersvideoteam van de politie IJsselland legde de snelheidsovertreding vast en nam het rijbewijs van de automobilist in beslag.