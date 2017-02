Bewonercommissie Meerveld wacht renovatiebesluit Lefier af

De woningen aan het Meerveld (foto: Google Streetview)

EMMEN - De bewonerscommissie van het Meerveld in Emmen heeft begrip voor het besluit van woningcorporatie Lefier om de werkzaamheden aan de huizen uit te stellen. "We wachten voorlopig gewoon af", zegt voorzitter Erwin Grootte van de commissie. Van boosheid is geen sprake.

Lefier stelt de renovatie van de daken van zo'n honderd woningen uit, dat schrijft de woningcorporatie in een brief aan de bewoners.



Al in 2012 is begonnen met dakrenovatie. Maar bewoners waren het niet eens met de keuze voor isolatiekorrels in plaats van isolatieschuim onder de daken. Uiteindelijk zijn de woningen aangepast, maar die renovatie bleek mislukt. De aanpassingen leverden niet de beloofde energiebesparing op. Bewoners maakten hun ongenoegen met spandoeken kenbaar.



Nieuwe tegenslag

Vorig jaar compenseerde Lefier de bewoners voor de mislukte renovatie en nam een andere aannemer in de arm om de problemen met de daken en gevels op te lossen. De nieuwe renovatie had in januari moeten beginnen, maar de kosten blijken veel hoger te zijn dan verwacht.



Voorzitter Erwin Grootte van de bewonerscommissie snapt wel dat Lefier opnieuw moet nadenken over de hogere kosten. "We hebben een goed gesprek gehad met Lefier. Ze zijn coulant tegenover ons. Ik snap wel dat ze tijd nodig hebben om een nieuw besluit te nemen."



Renovatie moet door gaan

In de brief aan de bewoners schrijft Lefier verder dat er nog onderzoek moet worden gedaan naar de mogelijke aanwezigheid van beschermde vogels of vleermuizen, voordat de werkzaamheden verder kunnen gaan.



Lefier gaat er vanuit dat de werkzaamheden nog wel dit jaar beginnen. Maar mochten er beschermde vleermuizen of vogels gevonden in de woningen, dan mogen er zeker een jaar geen werkzaamheden worden uitgevoerd en loopt het project nog meer vertraging op.



Erwin Grootte van de bewonerscommissie: "Als het niet door gaat, dan moeten we weer om tafel. Maar zover is het nog niet. Ik denk zelf dat het wel goed komt. Maar wanneer? Geen idee."