Mooi Wark en Melrose komen naar TT Festival

Mooi Wark tijdens het TT Festival in 2015 (foto: archief RTV Drenthe/Kim Stellingwerf)

ASSEN - De eerste namen voor het TT Festival in Assen zijn bekendgemaakt. De organisatie meldt dat in ieder geval Mooi Wark en Melrose op het podium staan tijdens het evenement rondom de TT.

Mooi Wark was afgelopen jaren al een van de grote publiekstrekkers tijdens het TT Festival. De organisatie wil dit jaar ook weer een vol Koopmansplein en heeft daarom Mooi Wark alvast weer vastgelegd.Afgelopen week maakte de organisatie al bekend dat er dit jaar tijdens het festival acht podia zijn, twee minder dan het afgelopen jaar. Het drijvende podium in de Vaart en de talentstage komen niet meer terug. Wel komt er weer een reuzenrad op de kop van de Vaart.Het TT Festival is van 21 tot en met 24 juni.