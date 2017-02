Vakantietrends in de TT Hal: 'Gekke fietsen en leuke kampeerdingen'

Vakantiebeurs in de TT hal (foto: RTV Drenthe/ Simone Oosterbaan)

ASSEN - Bezoekers van de Kampeer Fiets en Wandelbeurs konden bij ruim 100 standjes inspiratie opdoen voor hun vakantie. "Ik heb al veel leuke kampeerdingen gezien, en ook veel gekke fietsen", aldus een bezoeker. Vandaag was de laatste dag van de beurs in de TT hal in Assen.

Op de beurs zijn verschillende vakantietrends van 2017 te bekijken. Zo kunnen mensen een kijkje nemen in een vintage caravan, maar kunnen bezoekers ook een rondje fietsen op een ligfiets. De E-step is populair. ''De E-step is zowel te gebruiken als step, maar je kunt er ook gewoon opzitten. En hij is natuurlijk duurzaam en gemakkelijk te gebruiken op de camping'', aldus verkoper Renee Pel.



Naast de fietsen zijn er ook verschillende campings en tenten te bekijken op de beurs. Een opvallende trend is het 'slapen op de auto', waarbij je een tent uitklapt boven op je auto: 'Ik had al over het concept gehoord, maar het nog niet gezien. Daarom ben ik vandaag speciaal even naar de beurs gekomen', aldus een bezoeker.



De eerste editie van de beurs was in 2016. Toen trok de beurs ruim 5.000 bezoekers. De organisatie gaat er vanuit dat het er dit jaar meer zijn.