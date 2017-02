Ondernemend: Ik ga nooit met tegenzin naar mijn viskar op de carpoolplaats

BEILEN - Er zijn mensen die hun leven lang al dromen van een eigen viskar. Hans Smit uit Wijster is zo iemand. Hij staat al jaren met zijn viskar op de carpoolplaats bij Beilen. En hij houdt er voorlopig nog niet mee op.

De inwoner van Wijster vertelt over zijn passie voor het vak in het programma Ondernemend. Zondag te zien op TV Drenthe.Smit is geboren in Den Haag en kwam via omzwervingen in Drenthe terecht. Samen met zijn vrouw Lisette runt hij een viskar in Beilen. "We hebben een restaurant in België gehad, later een groentezaak in Friesland. Daarna ben ik vrachtwagenchauffeur geworden, maar ik kreeg een herseninfarct." Voor Smit het moment om te kiezen voor de viskar.En dat is niet zonder reden. Hij droomde altijd al van zijn 'nieuwe baan'. "Gezellige mensen allemaal hier. Heel anders dan in een winkel. Dit is toch een beetje vrijgevochten. Ik ga nooit met tegenzin naar de carpoolplaats in Beilen. Supermensen."Zo veel van deze stalletjes zie je niet meer op carpoolplaatsen. Hans Smit en zijn vrouw blijven voorlopig komen. "Nog een jaar of drie. Dan ben ik 73. Dan stop ik er mee en gaan we reizen. Waarnaartoe? Ik wil wel naar Indonesië. Daar hebben ze vis."Bekijk hieronder de hele uitzending: