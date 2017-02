Groenwold mist 'juiste kop' en grijpt naast medaille

Larissa Groenwold heeft de European Open van Sofia op de vijfde plaats afgesloten. De Drentse judoka komt uit in de klasse tot 78 kilo en won al verschillende medailles op de European Open, voorheen de Worldcups.

Groenwold (21) was in de halve finales inhet Bulgaarse Sofia niet opgewassen tegen Anastasiya Turchyn uit Oekraïne. In de herkansing verloor de pupil van trainer Garmt Zijlstra van Yarden Mayersohn. Haar opponente uit Israël eindigde door het resultaat als derde."Ik begon het toernooi prima, maar in de halve finale verloor ik door een stom foutje", zegt Groenwold. "Ook in de herkansing had ik niet onderuit hoeven te gaan. Het leek alsof ik niet met een 'juiste kop' op de mat stond."Groenwold richt haar vizier nu op de Grand Prix in Düsseldorf. Het toernooi op Duitse bodem start over drie weken.