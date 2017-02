Brand onder motorkap in Assen

Autobrand in Assen (foto: Herman van Oost)

ASSEN - Aan de Balkenweg in Assen is zondagmiddag brand ontstaan in een auto.

Isolatiemateriaal was gaan smeulen onder de motorkap. De brandweer heeft het materiaal verwijderd en de resten geblust.



Er vielen geen gewonden.