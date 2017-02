Nieuw Buinen net te sterk voor Hoogeveen

VOETBAL - In de 1e klasse F was Nieuw Buinen met 1-0 te sterk voor Hoogeveen. Het duel om de tweede plaats verdiende geen winnaar. In de eerste helft was de thuisploeg de betere ploeg, na rust de gasten uit Hoogeveen. Maar omdat Nieuw Buinen voor rust wel een kans wist te benutten en Hoogeveen niet, blijven de punten in Nieuw-Buinen.

Het veld in Nieuw-Buinen kan het beste worden omschreven als een biljardlaken, maar dan wel van een poolbiljard, met gaten. De thuisploeg kon het beste met de omstandigheden overweg en kreeg de eerste kansen in de wedstrijd. Arnoud Bentum en Koen Hateboer misten in eerste instantie nog, maar na 19 minuten voetballen was de derde kans voor Nieuw Buinen wel raak. Hateboer kwam goed vrij en oog in oog met doelman Raimon Benjamins miste de lange spits niet.Hoogeveen stelde er in de eerste helft weinig tegenover. Alleen Marco Hartman werd een paar keer gevaarlijk. Vlak voor rust kopte Hartman op de paal, maar een gelijkspel bij rust zou geen goede afspiegeling van de krachtsverhouding zijn geweest.In de tweede helft had Hoogeveen het beste van het spel en had de pech dat een schot van Ismail Ucal, via een been van de verdedigers van Nieuw Buinen, op het dak van het doel belandde. Nieuw Buinen beperkte zich tot counteren en Gert Lukkens en Arnoud Bentum hadden pech in de afronding.Hoogeveen kreeg echter de beste kansen in de tweede helft, maar het ontbrak de ploeg van trainersduo Kikkert en Metz aan geluk. Door de overwinning van Nieuw Buinen neemt de ploeg van trainer Geert Oosterloo de tweede plaats over van Hoogeveen.