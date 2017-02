Minder water uit de kraan in Kloosterveen

ASSEN - Inwoners van de wijk Kloosterveen in Assen kunnen last hebben van minder water uit de kraan. Dit komt door een storing in de waterlevering.

WMD geeft aan dat tijdens graafwerkzaamheden eerder deze week een transportleiding tussen Annen en Assen ernstig is beschadigd. Hierdoor is transport van water van Annen naar Assen niet mogelijk en ontstaat er een lagere waterdruk.



De reparatie duurt nog tot na dit weekend.