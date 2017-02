SVBO in blessuretijd onderuit tegen Achilles 1894

VOETBAL - SVBO was vandaag dicht bij een verrassing in de 1e klasse F. Na een ruststand van 0-1 kwam de ploeg knap terug in de wedstrijd en leek een punt aanstaande tegen de koploper uit Assen. In de blessuretijd echter wist Achilles 1894 het duel echter met 1-3 naar zich toe te trekken.

SVBO begon weer eens met een echte spits. Maarten Wielens, gemiddeld goed voor 15 goals per seizoen, was na lang blessureleed weer van de partij. Uitgerekend hij versierde al in de 4de minuut een strafschop. Althans dat dachten velen. Scheidsrechter de Jong zag evenwel geen kwaad in de stevige charge die voorkwam dat Wielens van dichtbij kon aanleggen voor de 1-0.Na een kwartier zette Stan Haanstra de gasten op 1-0. Een terechte voorsprong aangezien de koploper gewoonweg beter voetbalde. In zowel het vervolg van de eerste als in het eerste gedeelte van de tweede helft had Achilles 1894 de wedstrijd naar zich toe kunnen trekken. Doelman Lennon Ebeltjes was echter weer eens in vorm en hield zijn ploeg in de wedstrijd.Een kwartier voor tijd was dan toch Maarten Wielens die de verassende gelijkmaker binnenschoot. Hierop schakelden de Assenaren een tandje bij en kregen weer legio kansen. Dat de 1-2 én de 1-3 pas in de blessuretijd vielen, was voor SVBO zuur maar zette wel een terechte uitslag op het bord. Stan Haanstra en Stijn Bosma waren de doelpuntenmakers.