- MSC verlaat Gelderland met lege handen

VOETBAL - MSC Meppel heeft geen punten mogen bijschrijven na de eerste wedstrijd na de winterstop. Het duel bij Sportclub Woezik in Gelderland werd met 1-0 verloren.

Een kopbal van debutant Jos Peltzer zorgde in het laatste kwartier voor de beslissing. MSC raakt door de nederlaag niet weg uit de onderste regionen in de hoofdklasse A. De ploeg zakt twee plekken en staat nu op de veertiende positie.Alcides wacht na de winterstop nog op de eerste overwinning in de 1e klasse E. De club uit Meppel verloor in de 1e klasse E op eigen veld van Tubantia. Een doelpunt van Hugo ter Hedde in de tiende minuut was uiteindelijk van beslissende waarde.Alcides had aan de eerste wedstrijd na de winterstop een punt overgehouden. Tegen Bemmel moest toen genoegen worden genomen met een 0-0 gelijkspel. Alcides bezet de elfde positie op de ranglijst. De Drentse equipe heeft na veertien wedstrijden in totaal zestien punten.Emmen VV handhaafde zich in de subtop van de 1e klasse F. Bij het Friese FVC werd met 2-3 gewonnen. Björn Zwikker, Rusambo Rajabu en Sem Nijkamp hielpen nummer vier Emmen aan de doelpunten.Erica was in dezelfde klasse op eigen veld met 3-1 te sterk voor LAC Frisia. Roy Jagt, Rick Tubben en Jan Willem Beukers scoorden namens de thuisploeg.VKW uit Westerbork trok in een doelpuntrijke wedstrijd tegen Wolvega aan het kortste eind. Namens de thuisclub zorgden Anjo Willems, Frits Nijstad en Robert Veen voor de treffers.