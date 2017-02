Mark McGeeney wint Dutch Open

Mark McGeeney wint de Dutch Open Darts

DARTS- De Engelsman Mark McGeeney heeft voor het eerst in zijn carrière de Dutch Open gewonnen. In de Bonte Wever in Assen was de 44-jarige darter uit Coventry met 3-1 te sterk voor de Schot Ross Montgomery.

McGeeney ging gelijk voortvarend van start en gaf Montgomery geen schijn van kans. De Engelsman leek het karwei makkelijk af te makkelijk, maar toen hij voor de wedstrijd kon gooien stokte de motor even. McGeeney miste zes matchdarts en Montgomery kwam terug tot 2-1.



In de vierde set waren beide spelers aan elkaar gewaagd. Er moest een vijfde leg aan te pas komen, waarin McGeeney aan het langste eind trok. Bij zijn twaalfde matchdart was het raak.



Nederlanders snel uitgeschakeld

De Nederlandse darters speelden geen rol van betekenis op het Dutch Open. Richard Huizinga en Willem Mandigers wisten nog wel de kwartfinales te bereiken, maar dat was ook hun eindstation.



Danny Noppert, vorig jaar verliezend finalist, wist zelfs niet de laatste 64 te halen. De Fries werd gisteren in de voorrondes al uitgeschakeld.



De winnaar van 2015 en 2016, Martin Adams, werd in de achtste finale uitgeschakeld door Montgomery.

Door: Florian van Velthoven