Vakbond voor kippenboeren pikt afschaffen regeling niet

ASSEN - De afschaffing van de POR-regeling komt als een klap in het gezicht voor pluimveehouders.

"We hadden dit totaal niet verwacht. De laatste weken hebben we intensief contact gehad met staatssecretaris Van Dam, bijvoorbeeld over de vogelgriep. Maar toen is dit nooit ter sprake gekomen", vertelt Hennie de Haan van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders.De POR-regeling maakt het voor pluimveehouders en varkensboeren mogelijk om hun bedrijf uit te kunnen blijven breiden. Voorwaarde is dat alle mest wordt verwerkt en geëxporteerd. Maar tegen de verwachting van de boeren in, is die regeling ingetrokken.Gevolg is dat pluimveehouders en ook varkensboeren moeten inkrimpen. Volgens De Haan was de regeling een soort beloning voor de boeren. "Van pluimveehouders is gebleken dat ze heel veel mest konden verwerken. Van de mest van alle kippen wordt 93 procent verwerkt", vertelt ze.Veel kippenboeren hebben geïnvesteerd in de mestverwerking. "Wij begrijpen niet waarom Van Dam juist deze mensen wil treffen. We denken niet dat dit de pluimveehouders gaat helpen", aldus De Haan.De vakbond voor pluimveehouders gaat in gesprek met de staatssecretaris. "We gaan hem vragen waarom hij dit heeft gedaan en waarom hij dit niet met ons heeft besproken. Ik weet dat hij ook pittige vragen in de Kamer kan verwachten. Daar begrijpen ze ook niet waarom hij dit zonder overleg heeft besloten. Het is verre van chique", zegt De Haan.