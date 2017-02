Huurders Meerveld in Emmen krijgen volgende maand duidelijkheid over renovatie

EMMEN - Bewoners van huizen aan het Meerveld in Emmen krijgen in maart duidelijkheid over de renovatie van hun huis. Dat meldt woningcorporatie Lefier.

De renovatie aan het dak van de huizen heeft vertraging opgelopen en bewoners weten nu niet waar ze aan toe zijn."We vinden het erg vervelend dat we nu weer pas op de plaats moeten maken. Natuurlijk hadden we onze bewoners graag willen vertellen wanneer we met de werkzaamheden zouden starten", vertelt een woordvoerder van de woningcorporatie.Het bedrijf moet nog een keuze maken tussen het plaatsen van een compleet nieuw dak op de huizen, of renovatie van het oude. Deze week krijgt de woningcorporatie een overzicht van de kosten voor beide opties.De daken van zo'n honderd woningen verkeren in slechte staat. "We hebben onderzoek laten doen naar de dakconstructie. In vier leegstaande woningen is het dak eraf gehaald en het plafond verwijderd. Toen bleek dat er veel meer werkzaamheden nodig zijn, dan vooraf aangenomen", aldus de woordvoerder. Later onderzoek in nog eens zes huizen leverde hetzelfde beeld op.Lefier heeft bewonerscommissies en de huurdersvereniging op de hoogte gebracht van de vertraging. Zij zijn volgens de woordvoerder begripvol. "Uiteraard vonden ze het erg jammer. Maar ze hebben wel veel begrip getoond voor de situatie."