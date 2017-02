Jongeren in Emmen krijgen een Jimmy's ontmoetingsplek

EMMEN - Er komt een Jimmy's in Emmen. Dit is een plek waar jongeren terecht kunnen met hun vragen, om gewoon te chillen of om huiswerk te maken.

Het jongereninitiatief in Emmen is al vanaf 2014 bezig met de wens van de jongeren om een Jimmy's te realiseren in de stad. Nu is het dan eindelijk zover.Zorgplein Noord zoekt nog een coördinator die de jongerenontmoetingsplaats kan opbouwen. Vanaf wanneer de jeugdige Emmenaren terecht kunnen bij Jimmy's is nog niet bekend.De vestiging van Jimmy's in Emmen wordt de eerste in Drenthe. Er waren plannen om een Jimmy's in Assen te openen, maar dat is niet doorgegaan . Jimmy's heeft nu landelijk zeven vestigingen.