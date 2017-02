Opgravingen in Rolde onthullen nederzetting uit Romeinse tijd

ROLDE - In Rolde is waarschijnlijk een deel van een nederzetting uit de Romeinse tijd gevonden. Dat gebeurde tijdens opgravingen, die vorige week zijn begonnen.

Op de plek waar de vondst is gedaan, komt een begraafplaats. Voordat die wordt gemaakt, doen archeologen onderzoek in de grond.Archeoloog Janneke Hielkema is bij de opgravingen betrokken en vertelt enthousiast over de stand van zaken tot nu toe. "Een graafmachine doet het grote werk voor ons en wij werken met de schep. We hebben hier nu een deel van een nederzetting gevonden, die waarschijnlijk uit de Romeinse tijd dateert.""We hebben onder meer paalsporen gevonden, op plekken waar boerderijen hebben gestaan; we hebben ook kuilen gevonden, waarin afval is gedumpt en een hutkom, dat is een werkruimte waar de mensen vroeg hebben geweven of metaal hebben bewerkt", aldus Hielkema.Veel van hun waarnemingen doen de archeologen aan de hand van de kleur van de grond. "We zien donkere verkleuringen in het gele zand. Aan de vorm weten we een heleboel te herkennen. Op basis van aardewerkscherven die we hebben gevonden, weten we dat deze stammen uit de vierde of vijfde eeuw. Dat is in de late Romeinse tijd en in de overgang naar de Volksverhuizingstijd.Wethouder Henk Heijerman volgt de opgravingen op de voet. "Ze zijn vorige week begonnen. En als je ziet wat er allemaal al is uitgegraven, dan kun je wel zeggen dat er hard is gewerkt", zegt wethouder Henk Heijerman. "Alles gebeurt wel heel voorzichtig. Als je ziet wat er allemaal aan sporen zichtbaar is, dan moet je ook heel voorzichtig te werk gaan.""Ik moet eerlijk zeggen: het boeit me wel. Alleen ik heb er geen verstand van. Dan zie ik van die donkere plekken en dan probeer ik een beeld te vormen van wat het is geweest. Het is knap dat mensen dit hebben gemaakt met al die primitieve hulpmiddelen, die ze toen hadden", aldus Heijerman.De huidige begraafplaats in Rolde is vol. Daarom wordt de begraafplaats aan de noordkant uitgebreid. Bij eerder onderzoek op die plek zijn ook al archeologische sporen en scherven uit de prehistorie gevonden. Heijerman denkt dat de werkzaamheden binnen een jaar klaar zijn.