Stelling: De overheid moet weer een ziekenfonds instellen

ASSEN - De overheid moet weer een ziekenfonds instellen. Veel Nederlanders zijn het vertrouwen kwijt in het zorgstelsel dat elf jaar geleden is ingevoerd.

Dit blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van het dagblad Trouw . De roep om een zogenaamd nationaal zorgfonds lijkt daarmee luider te klinken.Wat vindt u? Moeten we af van het huidige zorgstelsel en terug naar een situatie waarbij de overheid de zorg weer regelt?