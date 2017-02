Kangoeroe springt in het rond in Steenwijk

STEENWIJK - Het zal een gek gezicht geweest zijn in Steenwijk. Daar sprong namelijk een kangoeroe los in het wild.

Het is niet bekend waar het beest vandaan komt. Een eigenaar heeft zich voor zover bekend nog niet gemeld.Het is volgens RTV Oost niet voor het eerst dat een kangoeroe opduikt in de omgeving. In 2007 werd een dier gevangen in De Pol. Ook toen meldde zich geen eigenaar. De vinders mochten het beest daarom houden.