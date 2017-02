'Geen betere methode voor verwerking afvalwater Schoonebeek'

SCHOONEBEEK - De Commissie voor de milieueffectrapportage sluit zich aan bij de conclusie dat er nu geen andere methoden zijn voor de verwerking van productiewater, waarmee de opslag in lege Twentse gasvelden overbodig kan worden.

De onafhankelijke commissie beoordeelde het rapport van de NAM , Herafweging Verwerking productiewater Schoonebeek. Hierin staan verschillende methoden voor de werking van productiewater. De NAM injecteert sinds 2011 productiewater van de oliewinning bij Schoonebeek in lege gasvelden in Twente.De commissie adviseert om verder onderzoek te doen naar locaties voor extra opslagcapaciteit. Dit omdat de opslagcapaciteit in Twente tegen blijkt te vallen. De commissie adviseert ook om bij een nieuwe vergunningsaanvraag de verschillende methoden in het rapport verder uit te werken. Dit om de veiligheid en geschiktheid te vergelijken.